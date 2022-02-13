Galatasaraylı taraftarın, rakip futbolcuya efsane çağrısı

Süper Lig'in 25.haftasında dün akşam Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Aslan, 29 puana yükselirken, Kayserispor puanını 35 yaptı.

Müsabaka esnasından bir Galatasaraylı taraftarın, Kayserisporlu futbolcu Onur Bulut'a yaptığı çağrı ise gündem oldu. Stadın zeminine yakın olan taraftar, Onur'a, "Abi sevabına kendi kalene gol atsana. Küme düşeceğiz. Kendi kalene gol at, oğlumun adını Onur koyacağım" dedi.

Bu görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası Galatasaraylı taraftarlar, "Şu düştüğümüz hale bak", "Bizi bu hale düşürenler utansın" diyerek Başkan Burak Elmas'a göndermede bulundu.