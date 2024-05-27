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Spor Galatasaraylı oyuncudan şok hareket! Hakemle şampiyonluğu kutladı
Spor

Galatasaraylı oyuncudan şok hareket! Hakemle şampiyonluğu kutladı

Yeniakit Publisher
2024-05-27 10:40:00 -

Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın görüntüleri ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılıların yedek kalecisi Günay Güvenç, bitiş düdüğüne kısa bir süre kala dördüncü hakemle birlikte şampiyonluğu kutladı.

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları sürüyor.

Sarı-kırmızılılarda kaleci Günay Güvenç'in Konyaspr maçının dördüncü hakemi Muhammet Ali Metoğlu'nu şampiyonluk kutlamalarına davet ettiği görüntüler ortaya çıktı ve sosyal medyaya damga vurdu.

HAKEMİ KUTLAMAYA DAVET ETTİ

Konyaspor maçının bitimine kısa bir süre kala Galatasaraylı oyuncular kenarda kümelendi. Karşılaşmanın son anlarında maçın bitiş düdüğünü heyecanla bekleyen futbolculardan Günay Güvenç, müsabakanın dördüncü hakemi Muhammet Ali Metoğlu'nu kolundan tutarak şampiyonluk kutlamalarına katılmaya davet etti.

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Yorumlar

ahsen

çocuk haklı hakemle .........
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