Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Trabzon'da çılgına döndü

Beşiktaş'ın puan kaybettiği, Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında ilk yarıda gösterdiği futbol Fatih Terim ve taraftarları çıldırttı.

Sarı-Kırmızılılar, bu sezon ilk kez bir iç saha karşılaşmasını isabetli şut çekemeden tamamladı. Futbolcuların etkisiz futboluna Fatih Terim'in tavrı sert oldu.

Yerinde duramadı

Fatih Terim verilen pozisyonlar sonrası oturduğu yerden sık sık kalkıp sitem etti. Terim sakinleşmek için oturup beklemeye geçse de etkisiz oyuna dayanamadı. Saha kenarından sürekli oyuncularına ikazlar yaptı ama bunlar işe yaramadı.