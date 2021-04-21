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Spor Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Trabzon'da çılgına döndü
Spor

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Trabzon'da çılgına döndü

Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, Trabzonspor kalesine gidemeyen oyuncularına çok öfkelendi. Sarı-kırmızılı futbolcuların peş peşe pozisyon vermesi sonrası adeta çılgına dönen Terim'in takımına verdiği tepki dikkat çekti. Galatasaray, bu sezon ilk kez bir iç saha maçının ilk yarısını isabetli şut atamadan tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 20:32:00 - 2021-04-21 20:39:33
Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Trabzon'da çılgına döndü

Beşiktaş'ın puan kaybettiği, Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında ilk yarıda gösterdiği futbol Fatih Terim ve taraftarları çıldırttı.

Sarı-Kırmızılılar, bu sezon ilk kez bir iç saha karşılaşmasını isabetli şut çekemeden tamamladı. Futbolcuların etkisiz futboluna Fatih Terim'in tavrı sert oldu.

Yerinde duramadı

Fatih Terim verilen pozisyonlar sonrası oturduğu yerden sık sık kalkıp sitem etti. Terim sakinleşmek için oturup beklemeye geçse de etkisiz oyuna dayanamadı. Saha kenarından sürekli oyuncularına ikazlar yaptı ama bunlar işe yaramadı.

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Yorumlar

ali

fatih terim bizim sana verdigimiz tepkileri bir bilsen varya offf offf offff!
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