Galatasaray'ın rakibinden ilginç gönderme
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Lokomotiv Moskova sosyal medya hesabından ilginç bir göndermede bulundu.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, perşembe günü Lokomotiv Moskova deplasmanına konuk olacak. Maç öncesinde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan Rus ekibi Lokomotiv Moskova, Galatasaray'a gözdağı verdi. İşte Lokomotiv Moskova'nın, Netflix'e damga vuran Squid Game dizi temalı o paylaşımı... Maç öncesinde Rus ekibinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Lokomotiv Moskova, Squid Game temalı bir video yayınlandı.