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Spor Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli oldu
Spor

Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-01 09:31:00 -
Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde play off oynayacak olan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmaları dün gece tamamlandı.

Bodo/Glimt (Norveç), Dinamo Kiev (Ukrayna), Midtjylland (Danimarka), Jagiellonia Bialystok (Polonya), PAOK (Yunanistan), FCSB (Romanya) ve Ludogorets 1945 (Bulgaristan) tur atladı.

Sonuçlar şöyle:

RFS-BodozGlimt: 1-3 (0-4)

Dinamo Minsk: Ludogorets 1945: 1-0 (0-2)

Partizan-Dinamo Kiev: 0-3 (2-6)
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Midtjylland-Santa Coloma: 1-0 (3-0)

Maccabi Tel Aviv-FCSB: 0-1 (1-1)

Jagiellonia Bialystok-Panevezys: 3-1 (4-0)

Borac Banja Luka-PAOK: 0-1 (2-3)

Bu maçlardan sonra Galatasaray'ın play off maçlarındaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Sarı kırmızılı takıma Young Boys, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, PAOK-Malmö (Eşleşmenin galibi) ve Ferencvaros-Midtjylland (Eşleşmenin galibi) takımlarından biri rakip olacak.

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