Galatasaray'ın kovduğu Tudor, İtalya'yı salladı!

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Verona, Roma deplasmanında 2-2 berabere kalmıştı. Maçta Verona'nın teknik direktörü Igor Tudor'un uygulattığı duran top taktiği İtalya'dan gündem oldu.

Galatasaray'dan kovulduktan sonra İtalya'ya dönen Igor Tudor, Hellas Verona'nın başına geçmişti.

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Roma ile karşılaşan Verona, 2-2 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Verona takımının ilk golündeki akıl dolu taktiği ise ayakta alkışlandı. İtalya basını Igor Tudor'u öve öve bitiremedi.

RAKİBİ KANDIRDI

Verona, Roma'nın ceza sahasının sağ çaprazında kazandığı serbest vuruşta, 5 numaralı futbolcusu Faraoni topa tam vuracakken, takım arkadaşlarına tepki gösterirmiş gibi yapıp vurmaktan vazgeçti.

Rakibini kandıran Faraoni geri çekilerek yanından yer alan 14 numaralı Ilıc, ceza sahasındaki kalabalıktan koparak kendisine hızla yaklaşan 10 numaralı Caprari'yi ceza sahası yayının üzerinde topla buluşturdu.

KALECİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI

Bu sırada ilk pozisyonda topa vuracakmış gibi yaparak herkesi aldatan Faraoni ceza sahasına koşu yaptı ve Caprari düzgün bir pasla İtalyan futbolcuyu, Roma kalecisiyle karşı karşıya bıraktı. Faraoni'nin vuruşunda kaleci Patricio topu tokatladı.

TOPU AĞLARLA BULUŞTURDU

Dönen top için ceza sahasına hücum eden Veronalı futbolculardan Barak önünde kalan topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. Bu gol sosyal medyada büyük beğeni toplarken duran top organizasyonu futbolseverlerden tam puan aldı.