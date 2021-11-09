Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyorlar

Galatasaray'daki her maçında koşu mesafelerinde limitleri zorlayan ve zaman zaman 13 km'yi aşan performanslar ortaya koyan Berkan Kutlu, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeyi başardı. Inter ve Dortmund temsilcileri, Berkan'ı Milli formayla izleyecek.

Sezon başında 4 milyon Euro gibi ciddi bir rakam karşılığında Alanyaspor 'dan transfer edilen Berkan Kutlu, kısa sürede beklentileri karşılamayı başardı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray formasıyla çıktığı her maçta mesafe limitlerini zorluyor. 12 km'den aşağı koşmayan ve birçok maçta 13 km'yi geçen Berkan, mücadelesinin yanı sıra top tekniğiyle de dikkat çekiyor. Terim'in zaman zaman 8 numarada, son haftalarda ise 6 numarada kullandığı genç oyuncunun performansı, Avrupa devlerinin radarına girmesini sağladı. Borussia Dortmund ve Inter Milan temsilcilerinin, Türk Milli Takımı formasıyla Berkan'ı takip edecekleri öğrenildi.

Yeni ön liberoya rağmen...

Aslan'ın hocası Fatih Terim'in uzun süredir hiç vazgeçmediği ve oyundan çıkarmadığı Berkan Kutlu, yoğun tempoya rağmen istikrarlı bir grafik çizerken, aynı zamanda joker görevi üstleniyor. Ara transfer döneminde çok kaliteli bir ön libero isteyen Fatih hocanın, yeni oyuncu geldikten sonra Berkan'ı tekrar 8 numaraya çekeceği ve ondan ön tarafta daha fazla faydalanmaya çalışacağı belirtiliyor.