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Spor Galatasaray'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı
Spor

Galatasaray'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Aytemiz Alanyaspora 2-1 mağlup oldu ve galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 23:39:00 -
Galatasaray'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Galatasaray ile Alanyaspor Türk Telekom Stadında Karşı karşıya geldi. Alanyaspor, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takımda girdiği pozisyonları değerlendiremezken sarı-kırmızılı ekip 34. dakikada Falcao'nun penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Alanyaspor, 43. dakikada Babacar'ın frikik golüyle eşitliği yakaladı:1-1. İlk yarının uzatma dakikalarında Etebo ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Alanyaspor ikinci yarıya etkili başladı ve Galatasaray'ı kendi yarı sahasına hapsetti. 70. dakikada Galatasaray'ın attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. 89. dakikada Alanyaspor'da Bakasetas'ın şutunda top direkten döndü. Etkili oyununu sürdüren Alanyaspor, 90+5. dakikada Davidson'un ayağından bulduğu golle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Alanyaspor puanınım 13'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise 7 puanda kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip gelecek hafta deplasmanda Erzurumspor'la karşılaşacak. Alanyaspor ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Mustafa Savranlar xx

Galatasaray: Fatih xx, Linnes xx, Marcao xx, Luyindama xx, Sarracchi xx, Etebo x, Taylan xx (Diagne dk. 82 ?), Emre Akbaba xx (Ömer Bayram dk. 46 x), Babel xx (Arda 90+1 ?), Emre Kılınç xx (Donk dk. 82 ?), Falcao xx (Belhanda dk. 46 x)

Yedekler: Okan, Şener, Kerem Aktürkoğlu, Emre Taşdemir, Feghouli

Teknik Direktör: Fatih Terim

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Caulker xx, Tzavellas xx, Moubandje xx, Siopis xx (Berkan Kutlu 90+1 x), Salih Uçan xx (Efkan Bekiroğlu dk. 69 x), Babacar xxx (Mustafa Pektemek dk. 69 x), Davidson xx, Bakasetas xx, Barreiro xx (Tayfur Bingöl dk. 79 x)

Yedekler: Ufuk, Ahmet Gülay, Fatih Aksoy, Ceyhun, Hasan Ayaroğlu, Umut Güneş
Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Falcao (dk. 34) (Galatasaray) Babacar (dk. 43), Davidson (90+5) (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Etebo (dk. 45+2) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Marcao, Belhanda, Fatih Öztürk (Galatasaray) Salih Uçan, Siopis, Babacar (Aytemiz Alanyaspor)

 

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