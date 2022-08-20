Galatasaray'ın büyük sürprizi patlıyor!

Şampiyonlar Ligi Play off turuna çıkmaya hak kazanarak başarılı bir performans sergileyen Azerbaycan temsilcisi Karabağ'da Qara Qarayev ve Toral Bayramov Türk futbol takımlarının radarına girdi. Süper Lig'den Galatasaray ve Kayserispor; Toral Bayramov'a kanca atarken, 1. Lig'den Eyüpspor da 21 yaşındaki futbolcunun durumunu araştırdı.

Azerbaycan ekibi Karabağ, Teknik direktör Qurban Qurbanov önderliğinde Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında gösterdikleri performans sebebiyle büyük takdir topladı. Azerbaycan ekibi, Şampiyonlar Ligi Play off turuna çıkmaya hak kazanarak başarılı bir Avrupa karnesi çizdi. İlk maçı 0-0'lık skor ile turu Çek Cumhuriyeti'ne bırakan Karabağ, salı günü Viktoria Plzen'i yendiği takdirde adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıracak.

Azerbaycan ekibi Karabağ, Şampiyonlar Ligi ön eleme ve Play off turları kapsamında gösterdikleri etkili oyun dışında oyuncuların bireysel performansları da dikkat çekti. Karabağ'da Bayramov ve Qarayev birçok Türk kulübünün transfer hedefleri arasında yerini aldı.

Takımın 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Toral Bayramov; Karabağ formasıyla geçtiğimiz sezon 36 maçta forma şansı bulurken, 1 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi. Bu oyuncunun Galatasaray scout ekiplerinin dikkatini çektiği öğrenilirken, sarı - kırmızılıların Bayramov'un menajeri ile temasa geçtiği bilgisine ulaşıldı. Süper Lig'den Kayserispor ve Spor Toto 1. Lig'den Eyüpspor'un da Bayramov ile ilgilendiği belirtildi.

Öte yandan takımın 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Qara Qarayev ise geçtiğimiz sezon 39 maçta görev alırken herhangi bir skor katkısı gösteremedi.

Takımın ve bu futbolcuların performansında teknik direktör Qurban Qurbanov'un etkisi de büyük. Bu sezon şampiyonlar ligi elemelerinde 3 rakibi de ülkelerinde şampiyon olan Macaristan'dan Ferencvaros, İsviçre'den Zürih ve Çekya'dan Victoria Pilzen olurken, şampiyonlar ligi kapısına kadar dayandı. İlk maç 0-0 biterken deplasmanda Victoria Pilzen karşısında adını gruplara yazdırmaya çalışacak.