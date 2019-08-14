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Galatasaray'ın bu sezonki rakipleriyle maçları

- Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon mücadele edeceği takımlar içinde en çok maçı (124) Fenerbahçe ile yaptı- Bu sezonki rakipleri arasında ligde en çok (61) MKE Ankaragücü'nü yenen sarı-kırmızılı takım, en çok mağlubiyeti ise (50) Fenerbahçe karşısında yaşadı- En çok golü (202) MKE Ankaragücü'ne atan sarı-kırmızılı ekip, en fazla golü ise (157) Fenerbahçe'den yedi

14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:06
Galatasaray'ın bu sezonki rakipleriyle maçları


İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna 16 Ağustos Cuma günü Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla başlayacak son şampiyon Galatasaray, bu sezon ligde yer alan takımlar içinde en çok maçı Fenerbahçe ile oynadı.

Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 61 sezonda Fenerbahçe ile 124 kez karşılaştı.

Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti 61 kezle MKE Ankaragücü karşısında alan Galatasaray, en çok golü de (202) yine başkent ekibine attı.

En fazla golü (157) Fenerbahçe'den yiyen, en fazla yenilgiyi de (50) sarı-lacivertlilerden alan sarı-kırmızılı takım, 46 defa mücadele ettiği Kayserispor'a ise sadece 3 kez mağlup oldu.


- Bu sezonki rakipleriyle maçları


Galatasaray'ın, 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:

Takımlar O G B M AY
Fenerbahçe 124 33 41 50 119 157
Beşiktaş 122 45 42 35 153 125
MKE Ankaragücü 96 61 19 16 20282
Trabzonspor 92 41 21 30 119 105
Gençlerbirliği 90 42 32 16 15198
Göztepe 54 30 13 11 80 36
İstikbal Mobilya Kayserispor 46 29 14 3 10134
Antalyaspor 46 28 11 79044
Yukatel Denizlispor 38 25 857233
Konyaspor 36 27 7 2 71 20
Çaykur Rizespor 36 24 7 58335
Kasımpaşa 30 19 6 5 62 29
Demir Grup Sivasspor 26 174 5 57 32
Medipol Başakşehir 22 116 5 38 33
Alanyaspor 6 4 1 1 19 7
Yeni Malatyaspor 42 - 2 6 4
Gazişehir Gaziantep- --- --

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:06
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. SÜPERLİG

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