Galatasaray'ın başına buda mı gelecekti!

Galatasaray'da sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Olimpiu Morutan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Oyuncunun eski kulübü FCSB'nin Başkanı Gigi Becali yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Morutan'ın parasını ödemediğini belirtirken, "Galatasaray'dan para beklemekten bıktım ve Türkleri UEFA'da dava ettim" açıklamasında bulundu.



Galatasaray'da saha içinde olduğu gibi saha dışında da problemler yaşanmaya başladı. Performansında büyük bir düşüş yaşanan Morutan için taraftarları şaşırtan bir gelişme yaşandı...

ŞOKE EDEN HABER ROMANYA'DAN GELDİ

Cimbom'a Romanya'dan şoke eden bir haber geldi. Romanya basınından 'Prosport'un' haberine göre; Galatasaray'ın sezon başında bonservisiyle birlikte büyük umutlarla kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan'ın transfer taksitlerini henüz ödemedi. Hal böyle olunca oyuncunun eski kulübü Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet etti...

"UEFA'DA DAVA ETTİM!"

Oyuncunun eski kulübü FCSB'nin Başkanı Gigi Becali yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Morutan'ın parasını ödemediğini belirtirken, "Galatasaray'dan para beklemekten bıktım, ve Türkleri UEFA'da dava ettim" açıklamasında bulundu. Öte yandan Morutan'ın FCSB öncesi forma giydiği Botoşani kulübü de Becali'nin bonservisten %9'luk payın hala kendilerine ödenmediği için tepki göstermiş ve dava açmıştı. Becali ise yaptığı açıklamada 'Galatasaray'dan para almadan nasıl ödeme yapabilirim?' ifadelerini kullanmıştı.