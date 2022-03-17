Galatasaray'ın Barcelona maçı 11’i kadroda kim var?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 302. kez sahne alacak. Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı 301 müsabakanın 106'sından galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 81 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Bugün Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Galatasaray ile Barcelona, tarihlerinde 10. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında yapılan 9 maçta Galatasaray 1 kez galip gelirken Barcelona 5 kez sahadan üstün ayrıldı. Üç müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Galatasaray'ın attığı 6 gole karşılık Barcelona 14 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray-Barcelona maçı kadrosu!

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Babel, Feghouli, Kerem, Mohamed

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Araujo, Jordi Alba, De Jong, Busquets, Pedri, Dembele, Ferran Torres, Aubameyang