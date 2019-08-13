Galatasaray'dan Süleyman Seba için anma mesajı



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın ölümünün 5. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı paylaştı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabında Süleyman Seba'nın fotoğrafına yer verilerek, "Nezaketi, beyefendiliği, sportmenliği ve başarılarıyla Türk futbol tarihine imzasını atan isimlerden, Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba'yı vefatının beşinci yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.



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