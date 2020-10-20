Galatasaray'dan son 14 sezonun en kötü lig başlangıcı
Süper Lig'de ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a yenilerek puan kaybetmeye devam eden Galatasaray, 5. haftalar itibarıyla son 14 sezonunun en kötü performansını sergiledi - Sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başladığı sezonlarda ilk 5 haftalık periyottaki en az puanda kaldı
İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilerek puan kayıplarına engel olamayan Galatasaray, son 14 sezonun en kötü lig başlangıcını yaptı.
Süper Lig'de sezona Gaziantep FK (3-1) ve Medipol Başakşehir (2-0) galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı takım, ardından Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalıp, Kasımpaşa'ya 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a da 2-1 yenilmekten kurtulamadı.
Geride kalan 5 hafta itibarıyla 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde edip, 7 puan toplayan Galatasaray, son 14 sezonun en verimsiz dönemini geçirdi.
Son olarak 2006-2007 sezonunun ilk 5 haftasında bir galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 13 sezonun aynı dönemlerinde en az 8 puan elde etti.
Galatasaray'ın Süper Lig'de 5. haftalar itibarıyla son 14 sezondaki performansı şöyle:
|Sezon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|2020-21
|5
|2
|1
|2
|6
|4
|7
|2019-20
|5
|2
|2
|1
|6
|6
|8
|2018-19
|5
|4
|0
|1
|14
|6
|12
|2017-18
|5
|4
|1
|0
|13
|3
|13
|2016-17
|5
|3
|2
|0
|9
|4
|11
|2015-16
|5
|2
|2
|1
|9
|6
|8
|2014-15
|5
|3
|1
|1
|6
|4
|10
|2013-14
|5
|2
|3
|0
|7
|3
|9
|2012-13
|5
|4
|1
|0
|15
|6
|13
|2011-12
|5
|3
|1
|1
|9
|4
|10
|2010-11
|5
|3
|0
|2
|6
|5
|9
|2009-10
|5
|5
|0
|0
|17
|4
|15
|2008-09
|5
|3
|2
|0
|13
|4
|11
|2007-08
|5
|4
|1
|0
|14
|2
|13
- Terim yönetimindeki en az puan
Galatasaray, büyük başarılar yaşadığı teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başladığı sezonlarda ilk 5 haftalık periyottaki en az puanı bu dönem topladı.
Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde 12. kez 5. haftayı geride bıraktı.
Sarı-kırmızılı takım, Terim ile bu periyottaki en fazla puanı, 5'te 5 yaparak 15 puan aldığı 1998-1999 sezonunda kazanmıştı.
Galatasaray'ın Süper Lig'de Terim yönetimindeki ilk 5 hafta performansları şöyle:
|Sezon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|2020-21
|5
|2
|1
|2
|6
|4
|7
|2019-20
|5
|2
|2
|1
|6
|6
|8
|2018-19
|5
|4
|0
|1
|14
|6
|12
|2013-14
|5
|2
|3
|0
|7
|3
|9
|2012-13
|5
|4
|1
|0
|15
|6
|13
|2011-12
|5
|3
|1
|1
|9
|4
|10
|2003-04
|5
|3
|1
|1
|8
|6
|10
|2002-03
|5
|4
|1
|0
|13
|4
|13
|1999-00
|5
|4
|0
|1
|13
|6
|12
|1998-99
|5
|5
|0
|0
|20
|3
|15
|1997-98
|5
|2
|2
|1
|12
|6
|8
|1996-97
|5
|3
|1
|1
|8
|6
|10