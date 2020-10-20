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Spor Galatasaray'dan son 14 sezonun en kötü lig başlangıcı
Spor

Galatasaray'dan son 14 sezonun en kötü lig başlangıcı

Süper Lig'de ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a yenilerek puan kaybetmeye devam eden Galatasaray, 5. haftalar itibarıyla son 14 sezonunun en kötü performansını sergiledi - Sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başladığı sezonlarda ilk 5 haftalık periyottaki en az puanda kaldı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 11:10:33 -
Galatasaray'dan son 14 sezonun en kötü lig başlangıcı

İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilerek puan kayıplarına engel olamayan Galatasaray, son 14 sezonun en kötü lig başlangıcını yaptı.

Süper Lig'de sezona Gaziantep FK (3-1) ve Medipol Başakşehir (2-0) galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı takım, ardından Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalıp, Kasımpaşa'ya 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a da 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

Geride kalan 5 hafta itibarıyla 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde edip, 7 puan toplayan Galatasaray, son 14 sezonun en verimsiz dönemini geçirdi.

Son olarak 2006-2007 sezonunun ilk 5 haftasında bir galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 13 sezonun aynı dönemlerinde en az 8 puan elde etti.

Galatasaray'ın Süper Lig'de 5. haftalar itibarıyla son 14 sezondaki performansı şöyle:

Sezon O G B M A Y P
2020-21 5 2 1 2 6 4 7
2019-20 5 2 2 1 6 6 8
2018-19 5 4 0 1 14 6 12
2017-18 5 4 1 0 13 3 13
2016-17 5 3 2 0 9 4 11
2015-16 5 2 2 1 9 6 8
2014-15 5 3 1 1 6 4 10
2013-14 5 2 3 0 7 3 9
2012-13 5 4 1 0 15 6 13
2011-12 5 3 1 1 9 4 10
2010-11 5 3 0 2 6 5 9
2009-10 5 5 0 0 17 4 15
2008-09 5 3 2 0 13 4 11
2007-08 5 4 1 0 14 2 13


- Terim yönetimindeki en az puan


Galatasaray, büyük başarılar yaşadığı teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başladığı sezonlarda ilk 5 haftalık periyottaki en az puanı bu dönem topladı.

Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde 12. kez 5. haftayı geride bıraktı.

Sarı-kırmızılı takım, Terim ile bu periyottaki en fazla puanı, 5'te 5 yaparak 15 puan aldığı 1998-1999 sezonunda kazanmıştı.

Galatasaray'ın Süper Lig'de Terim yönetimindeki ilk 5 hafta performansları şöyle:

Sezon O G B M A Y P
2020-21 5 2 1 2 6 4 7
2019-20 5 2 2 1 6 6 8
2018-19 5 4 0 1 14 6 12
2013-14 5 2 3 0 7 3 9
2012-13 5 4 1 0 15 6 13
2011-12 5 3 1 1 9 4 10
2003-04 5 3 1 1 8 6 10
2002-03 5 4 1 0 13 4 13
1999-00 5 4 0 1 13 6 12
1998-99 5 5 0 0 20 3 15
1997-98 5 2 2 1 12 6 8
1996-97 5 3 1 1 8 6 10



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