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Spor Galatasaray'dan Sneijder sürprizi!
Spor

Galatasaray'dan Sneijder sürprizi!

Galatasaray yönetimi, unutulmaz futbolcuları Wesley Sneijder'i Barcelona maçı için NEF Stadı'na çağırdı. Son dakika aksiliği yaşanmaması halinde Hollandalı emektar yıldız, perşembe akşamı tribünde olacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 14:33:00 -
Galatasaray'dan Sneijder sürprizi!

Galatasaray yönetimi, unutulmaz futbolcuları Wesley Sneijder'i Barcelona maçı için NEF Stadı'na çağırdı. Son dakika aksiliği yaşanmaması halinde Hollandalı emektar yıldız, perşembe akşamı tribünde olacak.

Galatasaray yönetiminden Wesley Sneijder sürprizi. Galatasaray'ın iz bırakan futbolcularından Wesley Sneijder, son dakika pürüzü yaşanmaması halinde Barcelona maçı için İstanbul'a geliyor.

WESLEY SNEIJDER GALATASARAY-BARCELONA MAÇINA GELİYOR

Sarı-Kırmızılı idareciler, Wesley Sneijder'i UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında perşembe akşamı oynanacak Barcelona maçı için NEF Stadı'na davet etti. Wesley Sneijder, Galatasaray'dan gelen bu daveti kabul etti.

2013-2017 yılları arasında Galatasaray formasını terleten Wesley Sneijder, gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarın unutamadığı isimler arasına adını yazdırmıştı.

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