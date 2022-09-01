Galatasaray'dan savunmaya takviye hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunma hattına da bir takviye yapmayı planlıyor. Golcü transferinde Mauro Icardi için PSG ile görüşen Sarı-Kırmızılılar, Fransız ekibinden stoper Abdou Diallo ile de ilgileniyor.

Transfer yarışında güçlü rakipler

L'Equipe, Galatasaray'ın Abdou Diallo ile ilgilenen takımlar arasında olduğunu belirtirken son saatlerde Leipzig'in aktif temaslarda bulunduğunu aktardı. Alman ekibinin satın alma opsiyonlu bir kredi ile Diallo'yu kadrosuna katmak istediği ifade edilirken Benfica'nın da devrede olduğu belirtildi.

Toulouse maçı kadrosuna alınmadı

PSG'nin Ligue 1'de oynayacağı Toulouse maçının kadrosu açıklanırken Mauro Icardi gibi Abdou Diallo da kadroda almadı. Diallo, ilk açıklanan kadroda yer alıyordu fakat sonrasında takımla seyahat etmediği açıklandı. Senegalli oyuncunun transfer görüşmeleri nedeniyle takımla olmadığı ifade ediliyor.

26 yaşındaki stoper, 2019'da 32 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Dortmund'dan PSG'ye transfer olmuştu. Abdou Diallo'nun Fransız ekibi ile olan sözleşmesi Haziran 2024'te sona eriyor.