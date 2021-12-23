Galatasaray'dan Mostafa Mohamed hamlesi
Galatasaray, Zamalek'ten kiraladığı Mostafa Mohamed'in opsiyonunu kullandı. Sarı-kırmızılılar Mısır ekibine 4 milyon Dolar ödeme yapacak.
Sarı-kırmızılılar, Zamalek'ten geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'in 4 milyon Dolar'lık opsiyonunu kullanacak.
Galatasaray, Mısır ekibine Mohamed'in opsiyonunu kullanmak istediklerine dair resmi yazı gönderdi.
Mostafa Mohamed'in Galatasaray performansı
24 yaşındaki forvet Galatasaray formasıyla 44 maça çıktı. Mostafa Mohamed bu maçlarda 14 gol atarken, 1 asist yaptı.
Bu sezon Süper Lig'de 5 golü bulunan Mısırlı futbolcu, Galatasaray'ın en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.
Fatih Terim ne demişti?
"Mostafa Mohamed'in opsiyonunu büyük ihtimalle kullanacağız. Başkanla da konuştuk. Bizde kalmasını istiyoruz. Gedson’un durumuna bakılıyor, uğraşılıyor. Şu anda fazla bir şey söylemenin zamanı değil."