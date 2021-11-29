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Spor Galatasaray'dan Melo çıkışı: Mümkün değil
Spor

Galatasaray'dan Melo çıkışı: Mümkün değil

Galatasaray'a geri döneceği iddia edilen 38 yaşındaki Felipe Melo ile ilgili Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, "Bu takıma gelmesi mümkün görünmüyor." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 09:46:00 -
Galatasaray'dan Melo çıkışı: Mümkün değil

Galatasaray'ın Felipe Melo'yu transfer edeceği yönündeki iddialara sarı-kırmızılı kulüpten cevap geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, 38 yaşındaki Felipe Melo'nun Galatasaray'a transferinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada "Felipe Melo'nun bu takıma gelmesi mümkün görünmüyor. Başkanımız ve Fatih Hoca'nın bir planlaması var. Genç oyuncular alıyoruz, 38 yaşındaki Melo'nun transferi olamaz. Doğru bir yapılanma var ve bu şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.

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