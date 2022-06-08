Galatasaray'dan Matic hamlesi

Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray'da başkan adaylarından Dursun Özbek'in serbest oyuncu statüsündeki Nemanja Matic ile anlaştığı iddia edildi.

Sırp orta saha oyuncusuyla 2+1 yıllık kontrat yapılacağı belirtildi.

2009-2010 sezonu öncesinde Chelsea'ye transfer olan Matic, 2010-2011 sezonunda Vitesse'de kiralık oynadıktan sonra Benfica takımına transfer olmuştu. Burada geçirdiği 3 sezonun ardından Jose Mourinho'nun isteği ile 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında yeniden Chelsea'ye imza atmıştı. Matic, 2017-22 yılları arasında Manchester United'ın başarısı için ter döktü.

Kariyerinde 9 kupa kaldıran Matic; 3 İngiltere Premier Lig şampiyonluğu, 2 Portekiz Lig Kupası şampiyonluğu, 1 FA Cup şampiyonluğu, 1 Portekiz Ligi şampiyonluğu, 1 EFL Cup şampiyonluğu ve 1 Portekiz Kupası şampiyonluğu elde etti. Sırbistan Milli Takımı ile 48 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 2 gol kaydetti.

100 maç barajını aştığı Manchester United'da 189 maçta görev yapan Matic, Chelsea kariyerinde 154 karşılaşmaya çıktı. SL Benfica kariyerinde 98 maçta görev yapan Sırp futbolcu, FC VSS Kosice formasını 56 maçta terletti. Vitesse Arnhem döneminde 29 maça çıkan deneyimli oyuncu, Chelsea U-23 Takımı'nda 11 müsabakada süre aldı.