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Spor Galatasaray'dan kovulan Belhanda'nın başına talih kuşu kondu
Spor

Galatasaray'dan kovulan Belhanda'nın başına talih kuşu kondu

Galatasaray yöneticileri hakkındaki sözleri nedeniyle sözleşmesi feshedilen Belhanda'ya La Liga ekibi Valencia talip oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 19:57:00 -
Galatasaray'dan kovulan Belhanda'nın başına talih kuşu kondu

Galatasaray'da Süper Lig'in 28. haftasında stat zemini üzerinden yöneticileri eleştiren Younes Belhanda'yla yollar ayrılmıştı. 31 yaşındaki futbolcunun La Liga ekiplerinden Valencia'yla imza aşamasına geldiği belirtildi.

İspanya'da yayın yapan Fichajes'in haberine göre Valencia, bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki Faslı yıldız için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Ekonomik durum nedeniyle bonservisi elinde olan futbolculara yönelen İspanyol ekibinin Belhanda ile yakın zamanda sözleşme imzalayabileceği belirtildi. Öte yandan haberde, Valencia Teknik Direktörü Javi Garcia'nın da, Younes Belhanda'nın transferine onay verdiği ve kadrosunda görmek istediği vurgulandı.

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