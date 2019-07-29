Galatasaray'dan Koç'a boykot kararı!

Galatasaray'ın taraftar grubu Ultraslan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim arasında yaşanan tartışmaya dahil olarak Koç grubunun ürünlerini boykot ettiklerini duyurdu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Divan Toplantısı’nda, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in Fener Ol Kampyansı’na dair sözlerini eleştirmiş, konuyu teknik direktör Fatih Terim’in aldığı tazminata getirmişti. Bunun üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada Ali Koç’a tepki göstermiş, kısa sürede Koç aleyhine açılan etiket gündemde üst sıralara yerleşmişti. Twitter’daki eleştirilerin ardından, Galatasaray’ın taraftar grubu UltrAslan da konuya dahil oldu. UltrAslan’ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Koç’un FETÖ’ye verdiği destek hatırlatıldı. Yayınlanan mesajda, “Bir ‘adam’ çıkar 5.5 milyon TL’yi Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlar, bir aile çıkar tüm alçaklara arka çıkar...” ifadesi kullanmıştı. Ultraslan olayı biraz daha ileriye götürerek Koç grubunu boykot etme kararı aldı.

Ultraslan'dan açıklama:

Büyük Galatasaray taraftarı! Başkan seçildiği günden itibaren vizyonlu başarısızlığını örtbas etmek, yolduğu kitlesini bir arada tutmak ve kendisine gelecek tepkiyi farklı bir noktaya yansıtmak için Galatasaray düşmanlığına sığınan Ali Koç tüm kamuoyunun malumudur. Başarı için aileden gelen paranın yetmediğini; bilgi, beceri ve tecrübenin gerekli olduğunu öğrenen, camiamıza ve yaşayan efsanemiz Fatih Terim'e mesnetsiz ve ahlaksız ifadelerle saldırması düştükleri çukurun, yaşadıkları acının ne denli büyük ve derin olduğunun bir yansımasıdır. Koç ailesinin önde gelen isimlerinden İnan Kıraç'a soruyoruz. Seneye de Galatasaray Üniversitemizden Ali Koç’a yılın iş adamı ödülünü vermeyi düşünüyor musunuz? Ali Koç'un camiamıza mesnetsiz saldırıları gösteriyor ki Koç Ailesi ve Koç Holding kendilerini GALATASARAY DÜŞMANI olarak tanımlamakta herhangi bir sakınca görmediklerini tüm kamuoyuna ilan etmişlerdir. Madem sizler her fırsat bulduğunuzda Galatasaray camiasına ve değerlerine saldırıyorsunuz; eşsiz Galatasaray taraftarının kalbi, beyni ruhu, nefesi ve sesi olarak bizler bugün itibarıyla 2006 yılında duyurduğumuz gibi tekrar #BoykotKoç diyoruz! Bu boykotun ülkenin en zengin ailelerinden biri olan KOÇ Grubuna maddi olarak zarar veremeyeceğini söyleyenler olabilir; ama boykot bir süreç işidir. Milyonlarca Galatasaraylıların hafızasında yer etmesi için bu boykot çağrısı önemlidir. Bu boykot hareketinin ilk adımı olarak stadımızdaki Koç grubuna ait DİVAN Restaurant anlaşmasının bir an önce feshedilerek kulübümüzden uzaklaştırılmasını ve camiamıza duyurulmasını bekliyoruz!