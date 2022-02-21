  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'dan kiralık giden oyuncu ölümden döndü!
Spor

Galatasaray'dan kiralık giden oyuncu ölümden döndü!

Galatasaray'dan Sporting Charleroi'ya kiralanan Valentine Ozornwafor, Saint-Gilloise maçında rakibi Dante Vanzeir ile girdiği ikili mücadele sonrasında adeta ölümden döndü.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 10:24:00 -
Galatasaray'dan kiralık giden oyuncu ölümden döndü!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Sporting Charleroi'ya kiralık olarak gönderdiği Valentine Ozornwafor, Saint-Gilloise maçında rakip oyuncudan gelen yumruk nedeniyle bilincini kaybetti.

22 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 46. dakikasında rakip oyuncu Dante Vanzeir ile girdiği ikili mücadele sonrasında adeta ölümden döndü. Dante Vanzeir, ikili mücadele esnasında Ozornwafor'un boynuna yumruk attı. Nijeryalı oyuncu, yediği yumrukla baygınlık geçirdi ve iki kez bilincini kaybetti.

Apar topar hastaneye kaldırılan Valentine Ozornwafor'a yapılan tetkik ve tedavilerin ardından durumunun iyi olduğu ve gözlem altında kalacağı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Savunmacımız Valentine Ozornwafor hakkındaki ilk Haberler güven verici. Sahada iki kez bilincini kaybettikten sonra bilinci açıldı. Sarsıntı protokolüne göre gözlem altında kalacak." mesajı herkesi rahatlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay