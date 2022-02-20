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Spor Galatasaray'dan gönderilen Marc Gonzalo'dan flaş açıklama
Spor

Galatasaray'dan gönderilen Marc Gonzalo'dan flaş açıklama

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent’in ekibinde tercüman olarak yer alan ancak sosyal medya paylaşımları nedeniyle görevden alınan Marc Gonzalo, katıldığı televizyon programında açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 13:30:00 -
Galatasaray'dan gönderilen Marc Gonzalo'dan flaş açıklama

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent’in ekibinde tercüman olarak yer alan ancak sosyal medya paylaşımları nedeniyle görevden alınan Marc Gonzalo, katıldığı televizyon programında açıklamalar yaptı. Gonzalo, Fatih Terim'in İspanya'da Torrent'ten daha çok tanındığını söyledi.

Galatasaray’da Domenec Torrent’in ekibinde tercüman olarak yer alan Marc Goncalo Martinez, sosyal medya üzerinde Galatasaray alehine yaptığı paylaşımlardan ötürü görevden alındı. TV100'de yayınlanan bir televizyon programına katılan Marc Gonzalo Martinez, Galatasaray taraftarından bir kez daha özür dilerken "İspanya'da daha çok Fatih Terim mi tanınıyor yoksa Torrent mi?" sorusuna 'Fatih Terim' cevabını verdi.

Gonzalo "Torrent doğru teknik direktör olabilir fakat ben doğru zaman olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray’ın durumu beni şaşırtmıyor. Sadece üç gün çalıştım Torrent'le ama disiplinli görünüyordu. Galatasaray'ın Türkçe bilen ve ligi bilen birine ihtiyacı vardı" dedi.

 

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