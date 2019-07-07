Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Vedat Muriç göndermesi!

Galatasaray yönetim kurulu üyesi Özgür Savaş Özüdoğru, Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferini açıklamasının ardından göndermeli bir paylaşım yaptı.



Kişisel Twitter hesabından bir açıklama yapan Özüdoğru'nun sözleri şu şekilde:

"1,5 milyon Euro --> 6 milyon Euro + 4 oyuncu. Biz Finansal Fair Play'e uyan, kulübümüzün bir 'kuruş'unu bile hesaplayan, futbolcu taleplerine saygı duyan tarafız. Dik 'duruş'ları bozanlardan değiliz. Her şeyin hayırlısı. Dediğimiz gibi 'Bir his takımıdır Galatasaray"