Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Vedat Muriç göndermesi!
Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferini açıklamasının ardından, Galatasaray yönetim kurulu üyesi Özgür Savaş Özüdoğru, Twitter'dan bomba bir paylaşım yaptı.07 Temmuz 2019 Pazar 19:27
Galatasaray yönetim kurulu üyesi Özgür Savaş Özüdoğru, Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferini açıklamasının ardından göndermeli bir paylaşım yaptı.
Kişisel Twitter hesabından bir açıklama yapan Özüdoğru'nun sözleri şu şekilde:
"1,5 milyon Euro --> 6 milyon Euro + 4 oyuncu. Biz Finansal Fair Play'e uyan, kulübümüzün bir 'kuruş'unu bile hesaplayan, futbolcu taleplerine saygı duyan tarafız. Dik 'duruş'ları bozanlardan değiliz. Her şeyin hayırlısı. Dediğimiz gibi 'Bir his takımıdır Galatasaray"
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