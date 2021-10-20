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Spor Galatasaray'dan Felipe Melo sürprizi! 1,5 yıllık...
Spor

Galatasaray'dan Felipe Melo sürprizi! 1,5 yıllık...

Galatasaray, eski oyuncularından Felipe Melo'nun kariyerini Sarı Kırmızılılar'da sonlandırması için bir teklifte bulunacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 17:00:00 -
Galatasaray'dan Felipe Melo sürprizi! 1,5 yıllık...

Brezilyanın en çok ziyaret edilen ve güvenilir internet sitelerinden UOL, Galatasaray'ın Melo'ya teklif yapacağını yazdı.

UOL'deki habere göre; Galatasaray, eski oyuncusunun kariyerini Sarı Kırmızılılar'da sonlandırması için bir teklifte bulunacak.

Halihazırda Palmeiras forması giyen 38 yaşındaki oyuncuya teklif ise önümüzdeki günlerde yapılacak.

Aralık 2021'de Brezilya ekibiyle sözleşmesi sona erecek Melo'ya ise Galatasaray, 1,5 yıllık teklif yapacak.

2017'de Palmeiras'a gelen Melo ise kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Brezilya ekibi buna karşın oyuncuya 1 yıllık sözleşme teklif edecek.

Diğer yandan Melo ile Arjantin'in Boca Juniors takımı da ilgileniyor.

Galatasaray'da 2011-15 yılları arasında forma giyen Felipe Melo, Sarı Kırmızılılar ile 8 kupa kaldırdı. Üç kez Süper Lig şampiyonuluğu sevinci yaşayan Melo, Galatasaray taraftarlarınca çok seviliyor ve kulüple sıcak ilişkileri bulunuyor.

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