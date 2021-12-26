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Spor Galatasaray’dan beklenmedik Yusuf Yazıcı hamlesi… İşte Trabzonspor’un o maddesi
Spor

Galatasaray’dan beklenmedik Yusuf Yazıcı hamlesi… İşte Trabzonspor’un o maddesi

Lille’de forma şansı bulamayan Yusuf Yazıcı’yı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim çok istiyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 11:26:00 -
Galatasaray’dan beklenmedik Yusuf Yazıcı hamlesi… İşte Trabzonspor’un o maddesi

Galatasaray'ın ara transfer listesinde üst sıralarda olan Yusuf Yazıcı'yı teknik direktör Fatih Terim kadrosunda görmeyi çok istiyor.

Bu sezon Lille'de forma şansı bulamayan Yusuf'a ocak ayı için kulübünden izin çıktı. Fransız ekibi, yarım sezon için Yusuf'un ücretini karşılayacak takımdan kiralama ücreti talep etmeyecek.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray cephesi, Lille'e satışı sırasında Türkiye'de başka bir kulübe gitmesi halinde 20 milyon Euro tazminat maddesi koyan Trabzonspor'dan izin almaya çalışacak. Bordo-mavililer, Yusuf için şart koşmazsa Galatasaray transferi kiralama formülüyle bitirmeye çalışacak.

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