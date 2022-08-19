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Spor Galatasaray'da yıldız ismin yerine 25'lik isim geliyor!
Spor

Galatasaray'da yıldız ismin yerine 25'lik isim geliyor!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda transfer çalışmaları devam ederken, takımdan ayrılacak olan isimler de taraftarlar tarafından merak ediliyordu. Sarı - kırmızılıların deneyimli çalıştırıcısı, sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt'un biletini kesti. Hollandalı futbolcu ile yolların ayrılması gerektiğini dile getiren Buruk'un bu talebi sonrası Galatasaray, yerine gelecek ismi Milan'dan buldu. Fode Ballo Toure, sarı - kırmızılıların hedefinde...

Yeniakit Publisher
2022-08-19 18:39:00 -
Galatasaray'da yıldız ismin yerine 25'lik isim geliyor!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda transfer çalışmaları devam ederken, takımdan ayrılacak olan isimler de taraftarlar tarafından merak ediliyordu. Sarı - kırmızılıların deneyimli çalıştırıcısı, sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt'un biletini kesti. Hollandalı futbolcu ile yolların ayrılması gerektiğini dile getiren Buruk'un bu talebi sonrası Galatasaray, yerine gelecek ismi Milan'dan buldu. Fode Ballo Toure, sarı - kırmızılıların hedefinde...

Yeni sezonda yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray, kadrosuna son olarak Arsenal'den Lucas Torreira ve bonservisi elinde olan Dries Mertens'i katmıştı. Sarı - kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda çalışmalar devam ederken, takımdan ayrılacak olan isimler de belli oldu.

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun başında transfer edilen sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt, gösterdiği performansla teknik direktör Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaramadı.

Sarı - kırmızılıların 48 yaşındaki hocası, Hollandalı oyuncunun durumuyla ilgili konuşmak için yönetimle bir araya geldi.

Patrick van Aanholt hakkında raporunu sunan Buruk, oyuncunun gelecek planları arasında yer almadığını iletti. Tecrübeli futbolcu hakkında 'yetersiz' raporu veren Okan Buruk, yolların ayrılması gerektiğini yönetime belirtti.

Öte yandan van Aanholt haricinde sol bek Ömer Bayram'ın da gözden çıkarıldığı öğrenildi.

İki futbolcu ile ilgili alınan bu karar sonrası deneyimli çalıştırıcı, sol bek mevkisine transfer talebinde bulundu. Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray Yönetimi harekete geçti ve sürpriz bir ismi gündemine aldı.

SportItalia'nın haberine göre; Galatasaray, İtalya Ligi Serie A'da geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Milan'da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Fode Ballo Toure için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, Toure için Milan ile yakın zamanda görüşmelere başlayabileceği ifade edildi. 25 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı belirtiliyor.

Sol bek mevkisinde forma giyen Fode Ballo Toure, orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.

 

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