Galatasaray'da Torrent'ten kadro sürprizi!

Galatasaray'da Domenec Torrent, Ömer Bayram ve Emre Kılınç'la ilgili kararı verdi. Bu akşam Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray'da Ömer Bayram ve Emre Kılınç maça ilk 11'de başlayacak. Öte yandan Torrent, Taylan Antalyalı'yı keserek Erick Pulgar'ı oynatacak.

ÖMER BAYRAM VE EMRE KILINÇ YENİDEN İLK 11'E

Son oynanan Kayserispor maçında formasını kaptıran ve sonradan oyuna dahil olan Ömer Bayram yeniden 11'e çekilirken, bağırsak enfeksiyonu sebebiyle yine aynı maçta görev alamayan Emre Kılınç da zorlu mücadelede sahadaki yerini alacak.

Öte yandan Domenec Torrent, Taylan Antalyalı'yı yedek kulübesine göndererek 6 numara pozisyonunda Erick Pulgar'a şans verecek. Forvette Bafetimbi Gomis ve Mostafa Mohamed arasında tercih yapması beklenen Torrent'in Gomis'te karar kıldığı öğrenildi.

MORUTAN VE ARDA TURAN SÜRPRİZİ

Galatasaray'da asıl sürpriz Olimpiu Morutan ile Arda Turan'da yaşandı. Domenec Torrent, Rumen oyuncuyu ilk kez karşılaşmanın kadrosunun dışında tutarken, Arda Turan da arkadaşlarıyla birlikte yer almadı. İki futbolcunun da kadro dışı kalmasının teknik adam tercihi olduğu belirtildi. Bu iki oyuncu dışında, Alparslan Öztürk ile Fatih Öztürk de İzmir'e götürülmedi.