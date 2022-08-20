  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'da tarihe geçen adam!
Spor

Galatasaray'da tarihe geçen adam!

Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis, Avrupa'nın en önemli 15 liginde 36 yaş üstü futbolcular içinde en golcü isim oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 16:06:00 -
Galatasaray'da tarihe geçen adam!

Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis, Avrupa'nın en önemli 15 liginde 36 yaş üstü futbolcular içinde en golcü isim oldu.

Galatasaray'ın Fransız yıldızı, son haftalarda attığı gollerle adından söz ettiriyor… Sarı-kırmızılıların 37 yaşındaki golcüsü Ümraniyespor maçında attığı golle takımına 3 puan kazandırmayı başardı.

Antalyaspor ile oynanan ilk hafta maçında oyuna sonradan giren ve galibiyet golüne imza atan Bafetimbi Gomis, Ümraniyespor maçında da fileleri havalandırarak taraftarların gönlünde bir kez daha taht kurdu.

Takvim'in haberine göre Antalyaspor ve Ümraniyespor maçlarında fileleri havalandıran Gomis, Avrupa'nın en önemli 15 liginde 36 yaş üstü futbolcular içinde en golcü isim durumunda…

37 yaşındaki futbolcu 3 Süper Lig maçında 2 gol atarken, onu eski Çaykur Rizesporlu Milan Skoda ve Fortuna Sittard'ta top koşturan 36 yaşındaki Burak Yılmaz takip etti. 36 yaşındaki Skoda 3 maçta 1 gol atarken Burak Yılmaz ise oynadığı tek maçta 1 gole imza attı.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Gomis, 58 dakika görev aldı ve 29 dakikada bir gol üretti. Geçen sezon 14 Süper Lig maçında forma giyen tecrübeli golcü sezonu 9 golle tamamlamıştı.

Haris Seferovic transferi sonrası geri planda kalması beklenen Fransız yıldızın sezonun başında form tutması Teknik Direktör Okan Buruk'un da yüzünü güldürüyor.

Bu sezon oyuna hep sonradan dahil olan Gomis geçen sezon da ligde sadece 2 maçta 90 dakika sahada kaldı.

 

 

 


Kadir İnanır’a büyük şok! Yeğeninden çarpıcı itiraf…
Kadir İnanır’a büyük şok! Yeğeninden çarpıcı itiraf…

Medya

Kadir İnanır’a büyük şok! Yeğeninden çarpıcı itiraf…

Alparslan Büyük Selçuklu'da flaş ayrılık!
Alparslan Büyük Selçuklu'da flaş ayrılık!

Medya

Alparslan Büyük Selçuklu'da flaş ayrılık!

Şeker hastalığına bire bir! Dulavrat otu çayı nasıl yapılır?
Şeker hastalığına bire bir! Dulavrat otu çayı nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Şeker hastalığına bire bir! Dulavrat otu çayı nasıl yapılır?

Türkiye'nin gözü aydın! ABD'ye yerleşiyor...
Türkiye'nin gözü aydın! ABD'ye yerleşiyor...

Medya

Türkiye'nin gözü aydın! ABD'ye yerleşiyor...

Filistin asıllı Bella Hadid'den çarpıcı itiraf!
Filistin asıllı Bella Hadid'den çarpıcı itiraf!

Aktüel

Filistin asıllı Bella Hadid'den çarpıcı itiraf!

Bir sen eksiktin Mustafa Sandal!
Bir sen eksiktin Mustafa Sandal!

Spor

Bir sen eksiktin Mustafa Sandal!

Çağlar Söyüncü'den büyük ters köşe!
Çağlar Söyüncü'den büyük ters köşe!

Spor

Çağlar Söyüncü'den büyük ters köşe!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23