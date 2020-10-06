  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'da sponsorluk anlaşması
Spor

Galatasaray'da sponsorluk anlaşması

Galatasaray Kulübü ile HDI Sigorta, sarı-kırmızılı kadın ve erkek voleybol takımları için bir yıllık isim sponsorluk anlaşması yaptı - Kulüp başkan yardımcısı Yusuf Günay: -"Pandemi döneminin verdiği olumsuz etkiler göz önünde bulundurulduğunda bu sponsorluğun kulübümüz için son derece önemli olduğu görülecektir"

Yeniakit Publisher
2020-10-06 14:59:59 -
Galatasaray'da sponsorluk anlaşması

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü ile HDI Sigorta, sarı-kırmızılı kadın ve erkek voleybol takımları için bir yıllık isim sponsorluk anlaşması imzaladı.

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar ile HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu katıldı.

Yusuf Günay, HDI Sigorta ile uzun süredir iş birliği yaptıklarını belirterek, "HDI Sigorta ile uzun zamandır devam eden iş birliğimizi bu sene kapsamını genişleterek 2020-2021 sezonunda da erkek ve kadın voleybol takımlarımızın adını Galatasaray HDI Sigorta olarak kararlaştırdık. Pandemi döneminin verdiği olumsuz etkiler göz önünde bulundurulduğunda bu sponsorluğun kulübümüz için son derece önemli olduğu görülecektir. Umuyorum ki geçen sene yarı finale kaldığımız ve ardından pandemiden dolayı iptal edilen Avrupa Kupası'nı ve lig kupalarını bu sene müzemize getirme imkanımız olur. Bunun için takımlarımız özverili bir çalışma içinde." diye konuştu.

Dorukhan Acar da sponsorluk anlaşmasının kendileri için çok önemli olduğunu dile getirerek, desteklerinden dolayı Ceyhan Hancıoğlu'na teşekkür etti.

HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu da yeni tip koronavirüs salgınının bir an önce son bulmasını dileyerek, "En yakın dönemde sağlıklı ve seyircili spor müsabakaları görmek istiyoruz. Galatasaray ile olan sponsorluk yolculuğumuzun 11. senesi. Biz iddialıyız, inşallah bu daha da uzun sürecek. HDI Sigorta'nın Türk sporunun ve sporcusunun yanında olma gibi bir misyonu var. Türkiye'de 8 branşta 32 kulüple iş birliği yapıyoruz. Bunun için gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ukrayna'dan Türkiye'ye flaş teklif! 'Ankara'ya bildirdik' diyerek duyurdular
Dünya

Ukrayna'dan Türkiye'ye flaş teklif! 'Ankara'ya bildirdik' diyerek duyurdular

Türkiye'nin 2020 yılı itibariyle 107 İHA teslim ettiği Ukrayna, 48 adet Baykar Savunma ürünü Bayraktar TB2 SİHA için Ankara'ya teklifte bulu..
Apple iOS 14'te şarj sorununu kabul etti!
Teknoloji

Apple iOS 14'te şarj sorununu kabul etti!

Apple, yeni iOS güncellemesi ile birlikte İphone'larda şarj sorunu yaşandığını kabul etti.
İran'dan Azerbaycan-Ermenistan açıklaması: Toprakları terk edip uluslararası sınırlarına çekilmeli
Dünya

İran'dan Azerbaycan-Ermenistan açıklaması: Toprakları terk edip uluslararası sınırlarına çekilmeli

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan gerginlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan İran lideri Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Da..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay