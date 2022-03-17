Galatasaray'da şok! Torrent açıkladı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 0-0'ın rövanşında Barcelona ile karşılaşan Galatasaray 'da ilk 11'in belli olmasının ardından Sarı Kırmızılı ekip taraftarları, Sofiane Feghouli'nin neden kadroda olmadığını araştırmaya başladı. İlk maçta dikkat çeken bir performans sergileyen, son dönemin formda isimlerinden olan tecrübeli oyuncu, kas ağrısının olması sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.

Cezayirli yıldız, hatırlanacağı üzere hafta sonu oynanan Beşiktaş derbisinde ikinci yarının başına yerini Alexandru Cicaldau'ya bırakmıştı. Maç öncesi Feghouli'nin durumu ile ilgili konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, ''Feghouli'yi Beşiktaş maçında oyundan almak zorunda kalmıştık. Bir kas ağrısı var. Konuştuk kendisiyle ve oynamamasının daha iyi olacağı düşüncesiyle böyle karar aldık.'' ifadelerini kullandı.

Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 29 resmi maçta 5 gol, 5 asistle skora katkı sağladı.