  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'da şok karar! İstifa etti
Spor

Galatasaray'da şok karar! İstifa etti

Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı Genel Direktörlük görevini yapan Kerem Tunçeri'nin istifa ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 14:55:00 -
Galatasaray'da şok karar! İstifa etti

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Basketbola Galatasaray altyapısında başlayan, 1996-2000 yılları arasında sarı kırmızılı formamız ile mücadele eden ve 2021/22 sezonu başında yeniden yuvasına dönerek Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı Genel Direktörlük görevini üstlenen Kerem Tunçeri istifa etmiştir. Kendisine, kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Devlet memurları primlerinden feragat etti! Asya ülkesi parayı toplayıp Türkiye'den İHA satın aldı
Teknoloji

Devlet memurları primlerinden feragat etti! Asya ülkesi parayı toplayıp Türkiye'den İHA satın aldı

Türkiye'den son olarak ANKA SİHA satın alan Kırgızistan tedarik sürecine ilişkin bir açıklama yaptı. Asya ülkesi, devlet memurlarının primle..
İmamoğlu'nun umre ziyaretiyle ilgili şok iddia! Herkes işi gücü bırakacak, bunu konuşacak! Kulaklarınıza inanamayacaksınız
Medya

İmamoğlu'nun umre ziyaretiyle ilgili şok iddia! Herkes işi gücü bırakacak, bunu konuşacak! Kulaklarınıza inanamayacaksınız

Kaleme aldığı köşe yazısında umre ziyareti yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun birtakım temaslarda bulunduğunu öne süren gazeteci Oğ..
Bitirilmeyen hattın açılışını yapmışlardı... Skandal görüntüler
Gündem

Bitirilmeyen hattın açılışını yapmışlardı... Skandal görüntüler

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılış şovunun perde arkasından vahim görüntüler geliyor. Bostancı-Dudullu metrosunun tam olarak bitme..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23