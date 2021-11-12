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Spor Galatasaray'da şok! Arda Turan'ın sözleşmesi fesh ediliyor
Spor

Galatasaray'da şok! Arda Turan'ın sözleşmesi fesh ediliyor

Bütçe kısıtlamasına giden Galatasaray'da gönderilecek futbolcular listesine Arda Turan da eklendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 11:58:00 -
Galatasaray'da şok! Arda Turan'ın sözleşmesi fesh ediliyor

Galatasaray'da A Takım bütçesi 61 milyon eurodan 48 milyon euroya kadar çekilse de kulüp bilançosuna zarar yazmaya devam ediyor. Yönetim, ara transferde tüm tekliflere açık. Buna Marcao da dahil.

Aytaç ve Gustavo yolcu

Maç kadrosuna dahi giremeyen Gustavo Assuncao ve Aytaç Kara'nın bileti kesildi. Oğulcan Çağlayan da gönderilecekler listesinde. Sabah'ın haberine göre; sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Arda Turan, Feghouli ve Babel'e devre arasında veda edilecek. Aslan, 8 milyon Euro maaş yükünden kurtulacak hem de takımın yaş ortalamasını düşürecek. Ancak Feghouli'de sürpriz yaşanabilir. Futbolcu büyük fedakarlık yaparsa kalabilir. Arda ve Babel'den verim de alınamıyor.

Genç yatırımı meyvesini verdi

Marcao'yu İtalyan, Kerem Aktürkoğlu'nu Fransız kulüpleri takip ediyor. Berkan, Cicaldau ve Morutan da sarı-kırmızılı takımda değerini katladı. Ocak ayında mali yönden iyi bir teklif gelmesi halinde her oyuncunun satışının gündeme geleceği ortaya çıktı.

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