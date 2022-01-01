Galatasaray'da Sinan Bolat bombası
Galatasaray, eski kalecisi Sinan Bolat'ı gündemine aldı. Gent ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Bolat, bedelsiz alınmaya çalışılacak.
Galatasaray, eski kalecisi Sinan Bolat'ı gündemine aldı. Gent ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Bolat, bedelsiz alınmaya çalışılacak.
Fatih Öztürk'ü Adana Demirspor'a göndermeye hazırlanan Galatasaray'da İsmail Çipe güven vermiyor ve yerli kaleci arayışı tam gaz devam ediyor. Giresun'a kiraladığı Okan Kocuk için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı kulüp, eski kalecisi Sinan Bolat'ı gündemine aldı.
Sarı-kırmızılılar, bonservis ödemeden Sinan'ı ocak ayında kadrosuna katmaya çalışacak. Fatih Terim'le daha önce A Milli Takım'da çalışan Sinan, 2014-15 sezonunda Galatasaray'da oynamıştı. Çifte kupalı şampiyonluğun geldiği Türkiye Kupası finalinde kaleyi koruyan 1988 doğumlu eldiven, tecrübesiyle güven veriyor.