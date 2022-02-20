  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'da Muslera kadroya döndü
Spor

Galatasaray'da Muslera kadroya döndü

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Fernando Muslera, Göztepe maçının kadrosuna dahil edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 15:47:00 -
Galatasaray'da Muslera kadroya döndü

 

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Fernando Muslera, Göztepe maçının kadrosuna dahil edildi.

Galatasaray'a Fernando Muslera'dan iyi haber geldi.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak olan Uruguaylı eldiven tedavisinin ardından kadroya geri döndü. Muslera, İzmir kafilesine dahil edildi.

Muslera, Galatasaray'ın 13 Aralık 2021'de deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Sivasspor maçında sakatlanmıştı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maça çıkan Muslera'nın Göztepe karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.

Göztepe maçında Galatasaray'ın kalesini ara transfer döneminde Barcelona'dan kiralanan Inaki Pena koruyacak.

Galatasaray'ın Göztepe kafilesi şu şekilde:

Muslera, Elabdellaoui, Taylan, Van Aanholt, Kerem, Babel, Mohamed, İsmail Çipe, Inaki Pena, Pulgar, Gomis, Ömer Bayram, Berkan, Nelsson, Cicaldau, Teixeira, Barış Alper, Emre, Halil, Semih, Feghouli, Boey 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay