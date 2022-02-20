Galatasaray'da Muslera kadroya döndü
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Fernando Muslera, Göztepe maçının kadrosuna dahil edildi.
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Fernando Muslera, Göztepe maçının kadrosuna dahil edildi.
Galatasaray'a Fernando Muslera'dan iyi haber geldi.
Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak olan Uruguaylı eldiven tedavisinin ardından kadroya geri döndü. Muslera, İzmir kafilesine dahil edildi.
Muslera, Galatasaray'ın 13 Aralık 2021'de deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Sivasspor maçında sakatlanmıştı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maça çıkan Muslera'nın Göztepe karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.
Göztepe maçında Galatasaray'ın kalesini ara transfer döneminde Barcelona'dan kiralanan Inaki Pena koruyacak.
Galatasaray'ın Göztepe kafilesi şu şekilde:
Muslera, Elabdellaoui, Taylan, Van Aanholt, Kerem, Babel, Mohamed, İsmail Çipe, Inaki Pena, Pulgar, Gomis, Ömer Bayram, Berkan, Nelsson, Cicaldau, Teixeira, Barış Alper, Emre, Halil, Semih, Feghouli, Boey