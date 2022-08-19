  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'da Mertens ve Torreira Ümraniye maçında ilk 11'de başlayacak
Spor

Galatasaray'da Mertens ve Torreira Ümraniye maçında ilk 11'de başlayacak

Dries Mertens ve Lucas Torreira, Ümraniyespor maçında ilk kez 11'de sahaya çıkacak. Ancak takımın Norveçli oyuncusu Midtsjö sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 12:18:00 -
Galatasaray'da Mertens ve Torreira Ümraniye maçında ilk 11'de başlayacak

Ligde geçen hafta evinde Giresun'dan şok bir yenilgi alan G.Saray bugün deplasmanda Ümraniye ile karşılaşacak.

Teknik direktör Okan Buruk, Giresun karşısında sonradan oyuna dahil ettiği iki yeni yıldızı Dries Mertens ile Lucas Torreira'ya bugün Ümraniye'ye karşı ilk 11'de görev verecek.

Geçtiğimiz hafta hatalı geri pası ile tepki çeken ve yenilen golde kritik bir yanlışa imza atan Abdülkerim de bugün de 11'de olacak.

Midtsjö sakatlandı

Bu arada G.Saray'da Midtsjö şoku yaşanıyor. Sol arka alt adalesinde 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilen Norveçli futbolcu 2-3 hafta takımdan uzak kalacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23