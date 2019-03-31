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Galatasaray’da Mbaye Diagne, özel program dahilinde ile çalıştı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

31 Mart 2019 Pazar 13:11
Galatasaray’da Mbaye Diagne, özel program dahilinde ile çalıştı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyun oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.


Antrenmanda Senegalli golcü Mbaye Diagne, özel program ile çalıştı. Kostas Mitroglou ve Yuto Nagatomo ise kendileri için hazırlanan özel programlar dahilinde fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.


Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 18.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi tesislerde kampa girecek.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 13:11
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