Galatasaray, 14 Nisan tarihinde bir oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Aynı gün içerisinde Mustafa Muhammed de paylaşımıyla bunu duyurmuştu.

Futbolcuların 10 günlük zorunlu karantina süresinin bulunması nedeniyle Mustafa Muhammed, Göztepe maçı sonrasında Trabzonspor ile oynanan maçta da sahada yerini alamadı. Peki, Galatasaray’da M. Muhammed ne zaman sahalara dönecek? Mustafa Muhammed ne zaman geri dönecek?

Galatasaray’da M. Muhammed ne zaman sahalara dönecek?

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında 24 Nisan Cumartesi günü Antalyaspor’ konuk olacak. Galatasaray'da Mustafa Muhammed'in karantina süresi, Antalyaspor maçına kadar bitmiş olacak. Söz konusu oyuncunun yapılacak son testinde negatif sonuç alınması halinde Antalyaspor'a karşı forma giymesi bekleniyor.

Mostafa Mohamed, bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 11 resmi maça çıktı. 6 gol ile takımına önemli katkı sağlayan Mostafa Mohamed, iyi bir istatistik yakaladı.