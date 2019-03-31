Galatasaray'da kupa mesaisi - Diagne, Mitroglou ve Nagatomo özel program dahilinde çalıştı



İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Evkur Yeni Malatyaspor ile 2 Nisan Salı günü evinde yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü. Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanda sarı-kırmızılılar, ilk bölümde gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunlar üzerinde durdu. Basına kapalı antrenmanın ana bölümünde taktik çalışan oyuncular, yenilenme çalışmalarıyla günü tamamladı. Sakatlıkları henüz geçmeyen Mbaye Diagne, Konstantinos Mitroglou ve Yuto Nagatomo özel program dahilinde çalıştı. Galatasaray, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-kırmızılılar daha sonra tesislerde kampa girecek.

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