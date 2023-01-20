Galatasaray'da kimse bu kararı beklemiyordu! 38'lik yıldız imzayı atıyor...

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, bu sezon yaptığı katkıyla taraftarların gönlünü bir kez daha kazanmayı başardı. Sezon başı üçüncü alternatif olarak düşünülen Bafetimbi Gomis öyle bir performans ortaya koydu ki, gelecek sezonun kadrosuna girmeyi şimdiden başardı.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis fırtınası son sürat esmeye devam ediyor. 37 yaşındaki golcü oyuncu sezona 3. alternatif olarak başlamış ancak golleriyle zaman zaman Icardi'yi geçerek 11'e ismi ilk yazılan isim olmayı başarmıştı. Fransız oyuncudan son derece memnun olan teknik direktör Okan Buruk, Gomis ile gelecek sezon da yola devam etmeyi düşünüyor.

Akşam'a göre; Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'tan gelen bu rapor doğrultusunda harekete geçti. Bir önceki yönetim tarafından 1.5 yıllık sözleşme imzalanan ve bu sezonun sonunda sözleşmesi sona erecek olan Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılmaması için formül aranıyor. Bu sezon Gomis dışındaki iki golcüsü olan Icardi ve Seferovic ile kiralık sözleşmesi bulunan Cimbom, sezon sonu iki yıldızla da yolları ayıracak gibi duruyor. Her ne kadar Mauro Icardi ile devam edilmesi istense de, Arjantinli yıldızın taliplerinin her geçen gün artması kafaları karıştırıyor. Gelecek yıl 3 yeni forvet bulmakla uğraşmak istemeyen sarı kırmızılı yönetim, Gomis ile sözleşme imzalayarak bu sayıyı 2'ye düşürmeyi planlıyor.

Geçtiğimiz yıl devre arasında katıldığı Galatasaray'da yaşından dolayı çok eleştirilen Bafetimbi Gomis, o günden bu yana sahaya çıktığı her 2 maçta 1 gole imza attı. 32 mücadelede forma terleten Fransız yıldız, 19 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Yeni sezonda 38 yaşına basacak olan Gomis için Başkanvekili Erden Timur'un devreye girerek görüşmelere başladığı öğrenildi. Timur, Gomis ile 1 yıllık opsiyonsuz bir sözleşme konusunda mutabakata varmak ve yedek kulübesini sağlama almak istiyor. Ancak bu görüşmelerin ara transfer dönemi sonrasına bırakılacağı ve Mayıs ayına kadar anlaşmanın yapılması bekleniyor.