Özgür Özel’e Londradan binlerce sterlin değerinde VİSKİ! Emir Sarıgül her şeyi anlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla tahliye edildiği aktarılan Emir Sarıgül'ün üçüncü ek ifadesine ilişkin ayrıntılar kamuoyuna yansıdı.

Yeni Şafak'ın haberine göre Sarıgül, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında pahalı içki taleplerinden para transferi iddialarına kadar bir dizi açıklamada bulundu.

LONDRA'DAN BİNLERCE STERLİNLİK VİSKİ İDDİASI

Sarıgül, kızının üniversite hazırlıkları nedeniyle son bir yıldır sık sık Londra'ya seyahat ettiğini belirterek Özgür Özel'in bu ziyaretlerden haberdar olduğunu söyledi.

Özel'in kendisinden pahalı ve ünlü markalara ait viskiler istediğini öne süren Sarıgül, Londra dönüşlerinde yanında başka biri bulunması halinde 4-5, tek başına olduğunda ise 2-3 şişe getirdiğini ileri sürdü.

Sarıgül, söz konusu içkilerin şişe fiyatlarının 2 bin 500 ile 3 bin sterlin arasında olduğunu ve bütün masrafları kendi cebinden karşıladığını belirtti.

TBMM'DEKİ MAKAMINA KADAR GÖNDERİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Sarıgül'ün anlatımına göre Londra'dan getirilen içkiler, Ankara'ya babası Mustafa Sarıgül veya şoförü Selim Daşdemir aracılığıyla ulaştırıldı.

İçkilerin Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'ndeki makamına, TBMM'deki odasına veya salı günleri düzenlenen grup toplantıları sırasında aracına teslim edildiğini iddia eden Sarıgül, kendisine yönelik suçlamalar nedeniyle bu ayrıntıları açıklamak zorunda kaldığını ifade etti.

100 BİN DOLARLIK ATKI TARTIŞMASINDA YENİ AYRINTI

Özgür Özel'in, kendisine hediye edilen atkı paketinde 100 bin dolar bulunduğu iddiasına karşı yaptığı açıklamalar da Sarıgül'ün ifadesinde yer aldı.

Özel'in, ağustos ayında atkı satılıp satılmadığının araştırılmasını istemesine karşılık Sarıgül, söz konusu alışverişin ağustosta değil, ekim ayının ilk haftasında yapıldığını ileri sürdü.

İstinyePark AVM'deki mağazadan alınan atkıların kredi kartıyla taksitli olarak satın aldırıldığını belirten Sarıgül, harcama belgelerini savcılığa sunacağını ve kendisine iftira atıldığı gerekçesiyle dava açacağını söyledi.

600 BİN DOLARLIK PARA İDDİASI

Sarıgül, önceki ifadelerinde babası Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'e farklı zamanlarda para verdiğini öne sürdüğünü hatırlattı.

Buna göre 250 bin doların araç içerisinde, 100 bin doların ise hediye atkı paketinde verildiği iddia edildi. Sarıgül ayrıca parti otobüsü için 250 bin dolar daha verildiğini ileri sürdü.

Böylece Sarıgül'ün anlatımında yer alan toplam tutar 600 bin dolara ulaştı.

PARTİYE ÜYE OLMASI İÇİN BASKI YAPILDIĞINI İDDİA ETTİ

Sarıgül, Yeni Parti'ye üye olması ve partiye bağış yapması için kendisine 2-3 kez baskı uygulandığını öne sürdü.

Bu talepleri kabul etmediğini belirten Sarıgül, kendisine yönelik tutumun intikam duygusundan kaynaklandığını savundu.

EV ZİYARETLERİNDEKİ KORUMA AYRINTISINI DA ANLATTI

Özgür Özel'in evlerine gerçekleştirdiği ziyaretlere de değinen Sarıgül, Özel'in çoğunlukla bir şoför ve bir koruma polisiyle geldiğini ileri sürdü.

Kalabalık ekiple yapılan ziyaretlerde araçlardan birinin evin önünde, diğerinin ise sokağın farklı bir noktasında beklediğini anlatan Sarıgül, ayrılış sırasında araçlar arasında haberleşme sağlandığını belirtti.

Babasının paraları hangi amaçla verdiğini bildiğini ancak sonrasında nasıl kullanıldığını takip edemeyeceğini söyleyen Sarıgül, bu konuda en doğru bilgiyi Özgür Özel'in verebileceğini ifade etti.

Sarıgül'ün ifadelerine dayandırılan söz konusu suçlamalar henüz bağımsız olarak doğrulanmış değil. Aktarılan haber metninde Özgür Özel'in bu yeni iddialara ilişkin bir açıklaması da bulunmuyor.