  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Görevden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ev hapsiyle tahliye edildi SPK'dan binlerce yatırımcıyı ilgilendiren açıklama! Kapalı fonlar ne zaman açılacak? Afyonkarahisar'daki vahşetin failinden kan donduran itiraf: Alkollüydüm, ne yaptığımı bilmiyordum! ABD'nin ilk Müslüman senatörünün 5 yıl önceki hutbe ve namaz görüntüleri Leman protestosuna katıldığı için yargılanıyor! Çağlayan Adliyesi'nde Müslümanlardan büyük destek Fon vurguncusuna avukatlık soyunması! Tutuklu belediye başkanının vekilinden ibretlik kalkan! Günaydın: AYM'ye gidiyoruz! CHP'nin hastalığını Yeni Parti'ye de bulaştırdılar! Başkentin kalbindeki 50 yıllık kirli leke sökülüp atılıyor! Batakhaneler yıkıldı, manevi çehreye kavuşuluyor! Fondaş medya maskesi bir kez daha indi! Foncu Fatma Betül’e öyle yolsuz Ekrem’e böyle İşlediği kan donduran cinayetleri soğukkanlılıkla anlatmıştı: 8 kişiyi katleden Afyon canisi tutuklandı
Gündem Özgür Özel’e Londradan binlerce sterlin değerinde VİSKİ! Emir Sarıgül her şeyi anlattı
Gündem

Özgür Özel’e Londradan binlerce sterlin değerinde VİSKİ! Emir Sarıgül her şeyi anlattı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Özgür Özel’e Londradan binlerce sterlin değerinde VİSKİ! Emir Sarıgül her şeyi anlattı

Kara para aklama soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edildiği belirtilen Emir Sarıgül'ün savcılığa verdiği üçüncü ek ifadeye ilişkin çarpıcı iddialar gündeme geldi. Sarıgül, Özgür Özel'in kendisinden Londra'dan binlerce sterlin değerinde viski istediğini öne sürerken, 100 bin dolar bulunduğu belirtilen atkı paketleri ve partiye bağış baskısı hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla tahliye edildiği aktarılan Emir Sarıgül'ün üçüncü ek ifadesine ilişkin ayrıntılar kamuoyuna yansıdı.

Yeni Şafak'ın haberine göre Sarıgül, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında pahalı içki taleplerinden para transferi iddialarına kadar bir dizi açıklamada bulundu.

LONDRA'DAN BİNLERCE STERLİNLİK VİSKİ İDDİASI

Sarıgül, kızının üniversite hazırlıkları nedeniyle son bir yıldır sık sık Londra'ya seyahat ettiğini belirterek Özgür Özel'in bu ziyaretlerden haberdar olduğunu söyledi.

Özel'in kendisinden pahalı ve ünlü markalara ait viskiler istediğini öne süren Sarıgül, Londra dönüşlerinde yanında başka biri bulunması halinde 4-5, tek başına olduğunda ise 2-3 şişe getirdiğini ileri sürdü.

Sarıgül, söz konusu içkilerin şişe fiyatlarının 2 bin 500 ile 3 bin sterlin arasında olduğunu ve bütün masrafları kendi cebinden karşıladığını belirtti.

TBMM'DEKİ MAKAMINA KADAR GÖNDERİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Sarıgül'ün anlatımına göre Londra'dan getirilen içkiler, Ankara'ya babası Mustafa Sarıgül veya şoförü Selim Daşdemir aracılığıyla ulaştırıldı.

İçkilerin Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'ndeki makamına, TBMM'deki odasına veya salı günleri düzenlenen grup toplantıları sırasında aracına teslim edildiğini iddia eden Sarıgül, kendisine yönelik suçlamalar nedeniyle bu ayrıntıları açıklamak zorunda kaldığını ifade etti.

100 BİN DOLARLIK ATKI TARTIŞMASINDA YENİ AYRINTI

Özgür Özel'in, kendisine hediye edilen atkı paketinde 100 bin dolar bulunduğu iddiasına karşı yaptığı açıklamalar da Sarıgül'ün ifadesinde yer aldı.

Özel'in, ağustos ayında atkı satılıp satılmadığının araştırılmasını istemesine karşılık Sarıgül, söz konusu alışverişin ağustosta değil, ekim ayının ilk haftasında yapıldığını ileri sürdü.

İstinyePark AVM'deki mağazadan alınan atkıların kredi kartıyla taksitli olarak satın aldırıldığını belirten Sarıgül, harcama belgelerini savcılığa sunacağını ve kendisine iftira atıldığı gerekçesiyle dava açacağını söyledi.

600 BİN DOLARLIK PARA İDDİASI

Sarıgül, önceki ifadelerinde babası Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'e farklı zamanlarda para verdiğini öne sürdüğünü hatırlattı.

Buna göre 250 bin doların araç içerisinde, 100 bin doların ise hediye atkı paketinde verildiği iddia edildi. Sarıgül ayrıca parti otobüsü için 250 bin dolar daha verildiğini ileri sürdü.

Böylece Sarıgül'ün anlatımında yer alan toplam tutar 600 bin dolara ulaştı.

PARTİYE ÜYE OLMASI İÇİN BASKI YAPILDIĞINI İDDİA ETTİ

Sarıgül, Yeni Parti'ye üye olması ve partiye bağış yapması için kendisine 2-3 kez baskı uygulandığını öne sürdü.

Bu talepleri kabul etmediğini belirten Sarıgül, kendisine yönelik tutumun intikam duygusundan kaynaklandığını savundu.

EV ZİYARETLERİNDEKİ KORUMA AYRINTISINI DA ANLATTI

Özgür Özel'in evlerine gerçekleştirdiği ziyaretlere de değinen Sarıgül, Özel'in çoğunlukla bir şoför ve bir koruma polisiyle geldiğini ileri sürdü.

Kalabalık ekiple yapılan ziyaretlerde araçlardan birinin evin önünde, diğerinin ise sokağın farklı bir noktasında beklediğini anlatan Sarıgül, ayrılış sırasında araçlar arasında haberleşme sağlandığını belirtti.

Babasının paraları hangi amaçla verdiğini bildiğini ancak sonrasında nasıl kullanıldığını takip edemeyeceğini söyleyen Sarıgül, bu konuda en doğru bilgiyi Özgür Özel'in verebileceğini ifade etti.

Sarıgül'ün ifadelerine dayandırılan söz konusu suçlamalar henüz bağımsız olarak doğrulanmış değil. Aktarılan haber metninde Özgür Özel'in bu yeni iddialara ilişkin bir açıklaması da bulunmuyor.

Gazeteci Can Ataklı’dan şok iddia! Portekizli kadın: "Emir Sarıgül ve Ekrem İmamoğlu ile cinsel ilişkiye girdim"
Gazeteci Can Ataklı’dan şok iddia! Portekizli kadın: “Emir Sarıgül ve Ekrem İmamoğlu ile cinsel ilişkiye girdim”

Gündem

Gazeteci Can Ataklı’dan şok iddia! Portekizli kadın: “Emir Sarıgül ve Ekrem İmamoğlu ile cinsel ilişkiye girdim”

O görüntüler yeniden gündeme geldi: Sarıgül'ün yatak odasındaki sır ne?
O görüntüler yeniden gündeme geldi: Sarıgül'ün yatak odasındaki sır ne?

Gündem

O görüntüler yeniden gündeme geldi: Sarıgül'ün yatak odasındaki sır ne?

İmamoğlu, Özel, Sarıgül, Böcek… "Para zaafı olanların aynı partide buluşması tesadüf mü?"
İmamoğlu, Özel, Sarıgül, Böcek… “Para zaafı olanların aynı partide buluşması tesadüf mü?”

Gündem

İmamoğlu, Özel, Sarıgül, Böcek… “Para zaafı olanların aynı partide buluşması tesadüf mü?”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mesut Sarp

Bu tür aciklamalara imza atanlardan daha sonrasında hapiste baskı altındaydim imzaladım benzeri çok açıklamaları okuduk!

Varsayalım doğru...

Peki bu adam bu yuro ve dolarları nasıl kazanmış, ne yapmış bir üretim ithalat ihracat işi mi yapmış, nereden alınmış bu paralar, bunlar sorulmuş mu acaba?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23