Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sürprizi! Şok karar...

Galatasaray'da derbi öncesi Okan Buruk'tan sürpriz Kerem Aktürkoğlu kararı...

Sarı kırmızılı takımın Fenerbahçe ile oynayacağı dev maç öncesi teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de Kerem Aktürkoğlu'nu oynatıp oynamayacağına dair kararını verdi.

Okan Buruk derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu için kararını verdi. Süper Lig'in 18. haftasında pazar günü Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da ilk 11 netleşmeye başladı. Sarı kırmızılı takımda 10 oyuncunun yeri neredeyse garanti ama tek bir bölge var ki, teknik direktör Okan Buruk'u kara kara düşündürüyor. Hücumun sol kanadında Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ikilisinden birini tercih edecek olan genç teknik adam, zor da olsa kararını verdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NU ŞOK EDEN KARAR

Süper Lig'de 7 maçlık bir yenilmezlik serisi olan ve son 6 maçını kazanan Galatasaray, pazar günü Fenerbahçe'yi yenerek liderliğini perçinlemek ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj almak istiyor. Anlık olarak en formda olan isimlerden kurulu bir ilk 11 oluşturmak isteyen Okan Buruk, bu sebeple Akşam'a göre; Kerem Aktürkoğlu'nu yedek bırakmaya hazırlanıyor.

Öyle ki 22 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, Sivas deplasmanında galibiyeti getiren golü atarken, Ankaragücü maçında da eşitliği yakalayan kritik bir gole imza atmıştı. Son 2 maçta 2 golü bulunan Barış Alper, etkili oyunu ve takım arkadaşlarına yarattığı alanlarla da taraftarın sevgilisi haline geldi. Bu sebeple Okan Buruk'un tercihini genç yıldızdan yana kullanacağı öğrenildi.