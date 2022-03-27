"Ünal Aysal aday olacak"
Galatasaray'da ibra edilmeyen Başkan Burak Elmas önümüzdeki hafta seçim yapılacağını açıkladı. Seçim açıklamasının ardından ilk aday belli oldu. Eski Başkan Ünal Aysal'ın yeniden başkanlık için yarışacağı belirtildi.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, idari yönden ibra edilmedi. Sarı-Kırmızılı kulüpte Burak Elmas 30 gün içinde seçim kararı almak zorunda.
Mevcut Başkan Burak Elmas, seçimde aday olamayacak. Tüzükteki 59. maddeye göre Burak Elmas ve yönetiminin aklanması gerekiyor.
A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Ünal Aysal için "Kesinlikle aday olacak" dedi. Çorlu A Spor'daki canlı yayında, "Ünal Aysal, kesinlikle aday olacak. Kemik ekibiyle bir araya gelip, 1-2 güne kadar adaylığını açıklamasını bekliyorum" dedi.