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Spor Galatasaray'da Icardi tehlikesi bacayı sardı! Şok iddia...
Spor

Galatasaray'da Icardi tehlikesi bacayı sardı! Şok iddia...

Galatasaray taraftarı ortaya çıkan detay sonrası tedirgin oldu. Ligin son maçı olacak olan Galatasaray - Fenerbahçe maçı, yüksek ihtimalle Haziran ayında oynanacak. Mauro Icardi’nin sözleşmesi, Mayıs sonunda bitiyor. Yıldız golcünün Fenerbahçe maçında sahada olamama ihtimali doğunca sarı-kırmızılıları korku sardı.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 14:31:00 -
Galatasaray'da Icardi tehlikesi bacayı sardı! Şok iddia...

Galatasaray taraftarı ortaya çıkan detay sonrası tedirgin oldu. Ligin son maçı olacak olan Galatasaray - Fenerbahçe maçı, yüksek ihtimalle Haziran ayında oynanacak. Mauro Icardi’nin sözleşmesi, Mayıs sonunda bitiyor. Yıldız golcünün Fenerbahçe maçında sahada olamama ihtimali doğunca sarı-kırmızılıları korku sardı.

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Süper Lig maçları ertelenmişti. Erteleme sonrası maç takvimini öteleyen TFF'nin bu hamlesinin ardından ligin bitiş tarihi de sarkmış oldu. Sarı-kırmızılı takımda kiralık olan ve sözleşmesi biten oyuncular Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyebilir...

Galatasaray geçtiğimiz yıllarda koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesinden dolayı Haziran ayında oynanan ligde Onyekuru'yu oynatamamıştı. Kontratı erken biten Onyekuru takımına geri dönmüş ve sarı-kırmızılılar son haftalarda Onyekuru'dan faydalanamamıştı.

Galatasaray'da bu tehlike sadece Icardi'de yok. Norwich City'den kiralanan Milot Rashica da benzer durumu yaşayabilir. Bunların yanında Mata, Mertens, Okan Kocuk ve Emre Taşdemir'in de sözleşmeleri sona eriyor...

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