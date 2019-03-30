Galatasaray'da gol umudu yeniden Sinan Gümüş

Milli takım arası Galatasaray'a yine kabus oldu. Ara transferin son günü gelen forvetler Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'nun ikisi birden sakatlandı.

Teknik heyet de haftaya Yeni Malatya ile kupa ve ligde oynanacak müsabakalarda Sinan Gümüş'ü hazırlamaya başladı.

Belindeki ağrıları geçen Sinan, İstanbulspor ile oynanan ve 2-0 kazanılan hazırlık karşılaşmasında 1 gol attı. Gurbetçi futbolcu, Yeni Malatya'ya karşı da hocası Fatih Terim'in en büyük kozu olacak.

Avrupa'dan teklifler geliyor

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sinan Gümüş'e Almanya ve İtalya'dan ciddi teklifler geldi. Galatasaray, 650 bin Euro ile takımın en az kazananlarından olan Sinan'a ciddi bir iyileştirme yapmazsa, 25 yaşındaki oyuncu kariyerine Avrupa'da devam edecek. Sinan Gümüş, bu sezon sarıkırmızılı formayla 15 maçta görev yaparken, bunların 13'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. Sinan, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

(Sabah)