Galatasaray'da bir istifa daha!

Galatasaray'da başkanlığa Burak Elmas’ın gelmesiyle birlikte Kurumsal İletişim Direktörlüğü’ne getirilen gazeteci Ahu Özyurt görevinden ayrıldı.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray yönetiminde Asbaşkan Rezan Epözdemir ve ardından Köksal ünlü istifalarını vermişti. Bu isimlere bir yenisi daha eklendi.

Özyurt Twitter üzerinden duyurdu

Burak Elmas'ın başkanlığı kazanmasının ardından Kurumsal İletişim Direktörlüğü’ne getirilen Ahu Özyurt görevinden ayrıldı. Özyurt'un ayrılığı Twitter sayfasından resmi olarak açıkladı.

Ahu Özyurt kimdir?

Ahu Özyurt, 1970 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Doktor anne ve babası olan Özyurt, Ankara'da doğmasına rağmen ailesinin iş tahini nedeniyle Bursa'da gençlik dönemlerini geçirmiştir. İlk-ortaokul ve lise eğitim, öğretimini Bursa'da gerçekleştiren Özyurt, Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünü kazanmıştır. Bölümden Lisans Derecesi ile mezun olmuş, sonrasında Columbia Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulunu master derecesi ile tamamladı.

2003 senesinde yayın hayatına CNN Türk ekranları ile başlamış ve "Gece Görüşü" isimli programı hazırlayıp sundu.

Öncesinde ise Haber Merkezinde editör sunuculuğu yapan Ahu Özyurt, Deniz Bayramoğlu ile birlikte "İş Yemeği" programını hazırlamış, sunmuş 2007 senesinde ise CNN Türk ve Milliyet Washington muhabirliği yapmıştır. Türkiye'ye geri döndükten sonra ise Bloomberg HT, CNN Türk, Radikal, Hürriyet Daily News gazetelerinde haftalık yazılar yazdı.