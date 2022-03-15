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Spor Galatasaray'da Barcelona mesaisi başladı
Spor

Galatasaray'da Barcelona mesaisi başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Barcelona ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 19:17:00 -
Galatasaray'da Barcelona mesaisi başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün Beşiktaş karşısında ilk 11'de oynayan oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcuların ısınma hareketleri ve top kapma/pas çalışmasıyla başladıkları antrenman, taktik çalışmada hücum sonlandırma ile tamamlandı.

Sarı-kırmızılı takım, Barcelona maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

Teknik direktör Domenec Torrent ve futbolculardan Taylan Antalyalı, antrenman öncesi saat 10.30'da medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

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