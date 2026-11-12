Galatasaray'da 2 futbolcunun bileti kesildi!

Galatasaray'da kadro planlaması sürerken, 2 isim için karar çıktı. Sarı-kırmızılılar, sezon başında kiralık olarak kadroya katılan futbolcuların sözleşmelerini devre arasında feshetme hesapları yapıyor.

Galatasaray, devre arası transfer dönemi için mesaiye başlarken teknik direktör Okan Buruk'un mevcut takımda performansından memnun olmadığı isimler de var. Genç çalıştırıcı, 2 isim ile ayrılık kararı aldı.

OKAN BURUK 2 FUTBOLCUYU GÖZDEN ÇIKARDI

TRT Spor'da yer alan habere göre: Yapılacak transferler öncesi yabancı kontenjanında yer açmak adına Galatasaray'da bazı ayrılıklar gündeme geldi. Okan Buruk ve teknik ekipten geçer not alamayan 2 futbolcunun topun ağzında oldukları kaydedildi.

Okan Buruk'un gözüne giremeyen o futbolcuların El Chadaille Bitshiabu ve Lesley Ugochukwu'nun olduğu aktarıldı.

KULÜPLERİYLE ANLAŞILMASI HALİNDE SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLECEK

Galatasaray'ın, 2 futbolcu ve kulüpleriyle el sıkışması halinde sözleşme feshi yoluna gideceği bilgisine haberde yer verildi.

Sarı-kırmızılıların, Bitshiabu'nun ise 28 milyon euroluk, Ugochukwu'nun 22.5 milyon euroluk, satın alma opsiyonlarını kullanmayacağı belirtildi.