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Spor Galatasaray'a Tete müjdesi! Fransa ve Rusya'dan resmi teklif
Spor

Galatasaray'a Tete müjdesi! Fransa ve Rusya'dan resmi teklif

Yeniakit Publisher
2024-01-26 15:20:00 -
Galatasaray'a Tete müjdesi! Fransa ve Rusya'dan resmi teklif

Galatasaray, Fransa ve Rusya'dan Tete için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna bedelsiz olarak kattığı Tete için kapısı çalınmaya başladı. Sarı kırmızılılar, yoğun transfer gündeminde Tete için de yabancı kulüplerle görüşmelerini sürdürüyor.

4+1 YILLIK İMZA ATTI

Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini tek taraflı fesh ettikten sonra Tete, 2.8 milyon euro maaş ve 3.1 milyon euro imza ücreti karşılığı 4+1 yıllığına Galatasaray'a imza atmıştı. Tete'den çok büyük beklentileri olan Galatasaray, dalgalı bir performansla karşılaştı.

Avrupa'da transferin kapanmasına kısa süre kala Tete'nin menajeri, Fransa ve Rusya'dan 6 milyon euro'luk teklifler getirdi. Rusya'dan Zenit, bir noktada Galatasaray ile de temasa geçti.

 GALATASARAY'DAN ZENIT'E: "10!"
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6 milyon euro ve bonuslar öneren Zenit'e Galatasaray, 10 milyon euro cevabı verdi.

Sarı kırmızılı kulüp, Tete için Zenit'in 8 milyon euro artı bonuslar teklif etmesi halinde de kabul etmeye sıcak bakıyor.

23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maçta 1239 dakika süre aldı ve 2 gol atıp 3 asist yaptı.

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