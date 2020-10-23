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Spor Galatasaray'a müjde! Jean Michael Seri geri dönüyor
Spor

Galatasaray'a müjde! Jean Michael Seri geri dönüyor

Devre arasında orta sahaya transfer yapacağı konuşulan Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Fulham'da kadro dışı kalan Jean Michael Seri, dönmeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 10:53:00 - 2020-10-23 10:53:56
Galatasaray'a müjde! Jean Michael Seri geri dönüyor

Fatih Terim'in yaz transfer döneminde istediği Jean-Michael Seri, kulübünün bırakmamasından dolayı kadroya katılamamıştı. Fulham, geçen sezon kiraladığı 29 yaşındaki orta sahayı bonservisiyle göndermeyi amaçlamış ancak talep edilen bedel kimse tarafından ödenmeyince kadroda kalmıştı.

Ayrılmayı kafasına koydu

Fildişi Sahilli futbolcu, Fulham'ın lig maçları kadrosuna adı yazılan isimlerden olmamıştı. Kış transfer dönemine kadar lig maçlarında forma giyemeyecek Seri'nin ayrılmayı kafasına koyduğu öğrenildi.

Menajerine söyledi

Seri'ye yıllık 2.8 milyon euro maaş ödeyen Fulham'ın bu bedelin en azından yarısından kurtulmak için oyuncuyu göndermek istediği kaydedildi. Seri'nin de menajeri Franklin Mala'ya "Galatasaray'a dönmek istiyorum" dediği öne sürüldü.

Galatasaray sıcak

Taylan ve Etebo ile orta sahada zorlanan Cimbom'un Seri'yi 6 aylığına kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi. Fatih Terim, F.Bahçe derbisi sonrası 'geriden oyun kuran' anlamını taşıyan 'regista' kelimesini kullanıp Seri'yi istediğini söylemişti. Önümüzdeki günlerde bu transferle ilgili somut adımların atılması bekleniyor.

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